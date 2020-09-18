Герой фильма "Отель Руанда" объяснил свой арест обманом

Пол Русесабагина, бывший владелец гостиницы, ставший известным благодаря голливудскому фильму «Отель Руанда», рассказавшем, как он использовал свои связи с элитами хуту, чтобы спасти более 1200 тутси от резни в ходе геноцида 1994-го года, рассказал The New York Times, как попал в тюрьму Руанды.

66-летний Русесабагина жил в изгнании в Техасе, при этом он является известным критиком властей Руанды и президента Поля Кагаме, который, по словам правозащитников, несмотря на заверения о стабильности, жестоко расправляется со своими оппонентами. В конце августа Русесабагина оказался под стражей в африканской стране. Его обвиняют в членстве и спонсировании террористических организаций.

Издание поясняет, что интервью было согласовано с властями Руанды, а сам арестант предположительно говорил под давлением. Он рассказал, что из Дубая он летел в Бурунди, чтобы выступить перед церковной паствой по приглашению местного священника, но приземлился в Руанде, где был в последний раз 16 лет назад, в окружении вооруженных солдат.

Он подчеркнул, что отрицает все обвинения в свой адрес. На опасения семьи, что к нему не пускают нанятых ими адвокатов он ответил: «Я выбрал своих адвокатов, и я доволен ими. Но моей семье ничего не сообщают».

Русесабагина не смог объяснить, где он был три дня между его вылетом из Дубая и появлением в Кигали (столица Руанды): «Я не знаю, где. Связали — ноги, руки, лицо. Я ничего не видел. Я не знаю, где я был», — сказал он журналисту. Сначала он сказал, что допрашивали его не очень долго, а после исправился, что его вообще не допрашивали. Также, по его словам, условия содержания в тюрьме приемлемы.