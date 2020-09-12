Новосибирцу не дали согласовать в офисе "ЕР" урну для голосования в виде гроба

В Новосибирске задержан активист Александр Бакшаев при попытке отвезти в местный офис партии «Единая Россия» самодельную урну для голосования. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на Instagram активиста.

Урна с прорезью для бланков голосования очень похожа на деревянный неокрашенный гроб. На одном из боков конструкции написано: «для Единой России».

Бакшаев сообщает, что его задержали сотрудники полиции и доставили на личном авто в отдел полиции №7. Урну планируют изъять.

Активист утверждает, что таким образом хотел привлечь внимание к проходящим в России с 11 по 13 сентября выборам, дабы люди шли голосовать. А урну он вез в отделение «Единой России» для согласования дизайна.