300 машин выехали на автопробег в поддержку Лукашенко

29 августа от минского кургана Славы начала шествие автомобильная колонна в поддержку Александра Лукашенко, который, согласно объявленным результатам, в августе снова стал президентом Республики Беларусь. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Уточняется, что в атопробеге приняли участие примерно 300 автомобилей.

Акция стала продолжением вчерашнего мероприятия на Минской кольцевой автодороге. Тогда же в небе над Минском был замечен вертолет с национальным флагом Беларуси.

Подобные же акции проходили в Беларуси на прошлой неделе. В том числе около площади Независимости, где недавно были задержаны более десяти оппозиционно настроенных демонстрантов, включая двоих россиян.