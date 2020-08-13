"Это похоже на наказание меча, а не руки": ЕП предлагает санкции против России

Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России в связи с событиями в Белоруссии. По его мнению, если таки мобразом нейтрализовать Россию, то «белорусы сами справятся со строительством демократии». Об этом пишет РИА Новости.

«То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, — это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии», — заявил депутат Европарламента в эфире Польского радио.

Сариуш-Вольский также выразил сожаление, что реакция Евросоюза на события в Белоруссии оказалась «недостаточной, в каком-то смысле позорной и мало смелой».

«Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы не то, что сегодня те, кто имеют власть в Европейском союзе, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния», — сказал депутат.

Сариуша-Вольского поддержал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он отметил, что данные события в Белоруссии должны побудить Германию пересмотреть свое отношение к строительству газопровода «Северный поток 2».

«Я надеюсь, что они еще раз подумают, особенно Германия, о том, что бизнес с Россией не находится в интересе свободного мира», — заявил Блащак.

9 августа, после выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Согласно данным ЦИК, на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов.