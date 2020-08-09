Автозак протаранил толпу протестующих в Минске

В столице Беларуси продолжаются столкновения протестующих с полицией.

К настоящему моменту известно, что полиция в Минске применила против митингующих граждан слезоточивый газ. Кроме того, ряд телеграм-каналов сообщают, что автозак на одной из центральных улиц въехал у толпу, есть пострадавшие.

Тем временем официальные экзитполы сообщают, что Александр Лукашенко пока набирает 81% голосов. У Светланы Тихановской – 8%.

Однако сторонники оппозиционерки приводят другие цифры. По их данным, за Тихановскую отдали голоса более 80%.