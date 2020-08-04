На главреда "Псковской губернии" составили протокол за анонсы пикетов

В отношении главного редактора сайта «Псковская губерния» Дениса Камалягина был составлен протокол за нарушение порядка проведения массового мероприятия, передает «МБХ медиа».

В основу административного дела легли две публикации: в телеграм-канале и на сайте издания. В них редактор сообщал о проведении одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой.

«Что за организация, когда у нас всего два человека с плакатами вышли? У нас было опубликовано информационное сообщение об акции, призыва участвовать не было. Не думаю, что это преследование непосредственно связано с делом Светы Прокопьевой, скорее, просто тупое солдафонство», — заявил Камалягин.

В начале июля главред портала был задержан с плакатом «Выражаем сочувствие жертвам псковской прокуратуры». Сотрудники МВД предупреждали его, что он нарушает региональный закон о самоизоляции.