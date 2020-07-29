В Госдуме не верят в причастность россиян к дестабилизации ситуации в Белоруссии

В среду, 29 июля, белорусское информагентство БЕЛТА сообщило о задержании 33 россиян. Никаких официальных данных до сих пор нет. Представители союзного государства не обращались в российское посольство в Белоруссии. Ситуацию прокомментировал член комитета по обороне ГД РФ Владимир Богодухов.

На фоне заявлений о задержании граждан РФ появились сообщения, что они находились в Белоруссии с целью дестабилизации ситуации в стране. В республике сейчас проходит избирательная кампания. В скором времени состоятся выборы главы государства. Предполагается, что россияне могли находиться в Белоруссии незаконно.

Владимир Богодухов считает, что информация, распространяемая в СМИ, недостоверна. Он исключил тот факт, что кто-то из россиян мог оказаться в союзном государстве незаконно, и назвал ситуацию недоразумением. Депутат заявил, что российская сторона не заинтересована в дестабилизации обстановки в соседней стране, так как у Москвы и Минска хорошие взаимовыгодные отношения.

«Сразу могу сказать, что гражданин России не может незаконно находиться на территории Белоруссии», — отметил Богодухов.

Депутат ГД РФ Юрий Швыткин согласился с коллегой. Он напомнил, что Россия и Белоруссия — члены СНГ и ОДКБ. По его словам, российская сторона не заинтересована в эскалации напряженности в соседней стране. Швыдкин отметил, что следственные действия в отношении задержанных должны проводиться совместно с правоохранительными органами.

«При этом без доказательств говорить о том, что они прибыли с целью дестабилизации в республике, неправильно», — заявил депутат.

В настоящий момент уточняются подробности. Российские дипломаты сделали официальный запрос.