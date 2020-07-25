На Егора Жукова напали неизвестные

Фигурант «московского дела» Егор Жуков сообщил, что на него напали неизвестные у подъезда его дома.

Видео, где студент ВШЭ рассказывает о нападении, появилось на странице сообщества «Команда Жукова». Нападение произошло поздно ночью. Активист успел поставить блок во время удара и скрыться, пишет «МБХ медиа».

Известно, что нападавшие специально ждали Егора около дома, поскольку перед нападением окликнули его по имени. У Жукова повреждена рука.

«Благо, я успел скрыться от титушек и никаких серьезных травм они мне нанести не успели. На все это могу сказать только одно: Россия будет свободной», — заявил Жуков в своем видеообращении.