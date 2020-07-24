Китай потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду в течение 72 часов

Министерство иностранных дел Китая потребовало посольство США к утру понедельника, 27 июля, закрыть генконсульство в городе Чэнду.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Таким образом Пекин отреагировал на требование США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне.

«Китай уведомил американскую сторону о своем решении сегодня в 10:00 по пекинскому времени (05:00 мск). Это означает, что к 10:00 утра понедельника генконсульство США в Чэнду должно быть закрыто», — написал главный редактор китайского государственного издания Global Times Ху Сицзинь в своем Twitter.

Действия со стороны Китая являются ответом на «необоснованные действия Соединенных штатов», что соответствует международному праву и дипломатической практике. Как указывается в заявлении МИД КНР, действия США стали «серьезным нарушением норм международного права, ключевых принципов международных отношений и консульского соглашения между Китаем и США и нанесли ущерб двусторонним отношениям».

Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус объяснила необходимость закрытия консульства в Хьюстоне с целью защититы американской интеллектуальной собственности и личных данных американцев». Данное решение также вызвано недовольством политикой Китая, в том числе в связи с коронавирусом. Дональд Трамп допустил, что закрыты могут быть и другие дипучреждения.