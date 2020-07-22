Мишустин предложил устанавливать среднюю зарплату по регионам, а не по стране

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил за пересмотр понятия «средней зарплаты» в экономике, пишет «Российская газета».

«Нам нужно тогда точно абсолютно самим себе сказать, что нам надо не "средним градусом "мерить, а в соответствии со стандартом жизни региона, потому что потребительская только корзина у нас отличается в разы от севера до юг», — сказал Мишустин.

До этого на заседании правительства спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть в первую очередь показатели средних зарплат бюджетников. В том числе педагогов и медицинских сотрудников.