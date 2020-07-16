В Москве оштрафовали националистов, планировавших похоронить Конституцию

В мировом суде Щербинского района в Москве признали виновными двух сторонников комитета «Нация и свобода», пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на телеграм-канал движения.

26 марта они хотели устроить похороны Конституции на станции метро Маяковской. Один из задержанных — несовершеннолетний, другой — секретарь московского оргкомитета «Русского марша» Георгий Шишков. Последнему назначен штраф в размере 4 тысяч рублей.

Оба активиста проходили по статье КоАП о нарушении режима самоизоляции.

«Мы хотели устроить похороны Конституции на Маяковской. Мы хоронили старые уклады. Вот у нас цветы, Конституция. Мы хотели сделать небольшую могилу, потом, само собой, мусор за собой убрать», — говорили задержанные.