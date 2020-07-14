"Проект": Руководство Чечни за деньги "крышует" российских бизнесменов

Бизнесмен Павел Кротов, работающий дипломатом в посольстве Гренады, действует в интересах руководства Чеченской Республики, говорится в расследовании «Проекта». Собственность самого Кротова издание оценивает в $20 млн, однако, по их данным, предприниматель не раз получал доступ к многомиллиардным активам, которыми распоряжался в соответствии с интересами чеченских элит, в обмен якобы предоставляя услуги по «крышеванию» бизнеса.

Например, как утверждает «Проект», после конфликта между бизнесменом Яковом Ровнером и московскими властями, предположительно приведшего к возбуждению уголовных дел против Ровнера, Кротов стал его партнером, что якобы позволило решить проблему: уголовные дела были закрыты, а земля в Котельниках продана.

«Проект» приводит переписку Ровнера с Кротовым, в которой говорится, что последний «ничего не решает». Все решения якобы принимает некий «Адам». Как предполагают журналисты, речь шла о советнике главы Чечни, депутате Госдумы Адаме Делимханове.

Кроме того, Кротов, как считают расследователи, курировал строительство резиденции Рамзана Кадырова в Центорое, один только эскиз которой обошелся в 7,5 миллиона рублей или в годовой доход главы Республики.

Другим бизнесменом, который, по версии «Проекта», оказывал услуги Кадырову в обмен на покровительство и связи в Кремле, называется Игорь Алтушкин. По информации издания, под угрозой «рейдерского захвата» в 2010 году он продал 20% РМК бизнесмену Руслану Байсарову, однако затем, в 2013 году, он вернул себе его долю Байсарова, так как «проблемы от чеченцев стали сильно превышать пользу», пояснил собеседник издания.