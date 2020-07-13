Клинцевич: Совфед предложит серьезные меры в ответ на блокировку RT в Литве

На блокировку в Литве пяти передач RT Россия должна отреагировать в обязательном порядке, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

В Литве заблокировали пять передач RT (RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD и RT Documentary). Депутат Евгений Марченко назвал действия литовской комиссии «актом русофобии» и выразил уверенность в необходимости введения жестких ответных мер против Литвы. В частности, в отношении литовского бизнеса. Он заявил, что литовские бизнесмены ведут дела в РФ, однако обходят российское законодательство и выводят деньги через офшоры. По мнению депутата, нужно запретить деятельность на территории России всех литовских компаний, «чтобы они не зарабатывали деньги на россиянах».

«Кроме того, надо заблокировать все счета данных компаний, чтобы они не могли выводить дивиденды своим акционерам. Сейчас литовские предприниматели активно выводят заработанные в так ненавидимой ими России. Этого больше быть не должно», — считает он.

Франц Клинцевич поддержал инициативу Евгения Марченко, так как «на подобные вещи нужно реагировать, причем реагировать очень жестко». Он рассказал, что комиссия по информационной политике Совета Федерации сделает серьезное заявление и обращение по этому поводу с предложением ряда мер.

Франц Клинцевич

«После этих решений мы выработаем концепцию, которая отразит истинное положение дел и наши предложения по поводу того, как нужно действовать», — прокомментировал он.

Ни одна страна не должна злоупотреблять здравым смыслом, добавил он.

«Нужно понимать, что мы живем в цивилизованном мире», — резюмировал Клинцевич.

Все передачи RT, заблокированные в Литве, связаны с Дмитрием Киселевым, против которого ранее ЕС ввел санкции. Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян иронично прокомментировала запрет вещания, отметив, что Дмитрий Киселев не имеет никакого отношения к Russia Today, а возглавляет МИА «Россия сегодня». Сам Киселев подчеркнул, что такая позиция латвийских властей говорит об их глупости и неосведомленности. Он рассказал, что посмеялся над решением Риги, и что этот запрет не имеет юридического смысла.