ФРГ призывает ЕС ввести санкции против россиян, причастных к кибератаке 2015 года

Кабмин ФРГ предлагает странам Евросоюза ввести санкции против россиян, которых подозревают в кибератаке против Бундестага в 2015 году. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на DPA.

Сообщается, что у германской стороны есть доказательства причастности Генерального штаба ВС РФ к кибератаке 2015 года, когда вредоносное ПО рассылалось депутатам Бундестага, а также канцлеру Ангеле Меркель. В частности, генпрокурор ФРГ выдал ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, который предположительно связан с российской разведкой.

Наличие доказательств причастности российской стороны ранее подтверждала сама Ангела Меркель, сожалея о разрушенных доверительных отношениях между государствами.

В кабмине предложено заморозить все активы причастных к атаке лиц и запретить им въезд в страны Европейского союза.

В России продолжают отрицать причастность к кибератакам на немецких политиков.