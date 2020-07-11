Главе пресс-службы губернатора Фургала угрожают уголовным делом

Руководитель пресс-службы губернатора Хабаровского края Надежда Томченко сообщила, что некоторый «близкий сегодня с правоохранительными органами» человек пообещал, что на нее заведут уголовное дело. Об это со ссылкой на местные СМИ сообщает «Медуза».

Напомним, что сегодня в Хабаровске на стихийную акцию протеста вышло по разным данным от 10 до 15 тысяч человек. Они требовали, чтобы суд по делу об убийствах предпринимателей, в отношении губернатора Сергея Фургала проводился в Хабаровске, а не в Москве.

Томченко заявила, что звонок ей поступил после того, как в инстаграме Фугала началась трансляция с многотысячного митинга. От нее требовали прекратить трансляцию.

«Сегодня мне уже поступали угрозы о том, что на меня заведут уголовное дело. За что — сказать сложно. Думаю, или экстремизм или якобы организация митинга. Назвать имя человека, от которого поступили угрозы, не могу», — говорит Томченко.