Дочери Немцова компенсируют 20 тысяч евро за иск Лужкова

Дочь Бориса Немцова Жанна получит 20 тысяч евро компенсации от России по решению Европейского суда по правам человека. Таким решением завершилось разбирательство по иску экс-мэра Москвы Юрия Лужкова к газете «Коммерсантъ» и Борису Немцову. Об этом пишет RTVi.

Речь идет об обстоятельствах 2009 года, когда СМИ опубликовало доклад «Лужков: итоги», где раскритиковало столичное правительство, уличив его в том числе в коррупции. Юрий Лужков тогда подал в суд по статье о защите чести и достоинства, и инстанция потребовала от газеты и Немцова 500 тысяч рублей в пользу градоначальника.

ЕСПЧ признал, что это решение суда фактически нарушило право на свободу слова.

Борис Немцов был убит в 2015 году, а Юрий Лужков скончался в 2019 году в связи с осложнениями после операции.