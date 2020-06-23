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23 июня, вторник

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[15:41]Дочери Немцова компенсируют 20 тысяч евро за иск Лужкова
[15:22]Депутат из "Единой России" намерен доказать в суде, что он не "единоросс"
[15:11]Адвокат Майкла Калви сообщил об онкологическом заболевании у своего подзащитного
[15:01]В Ейске организатора митинга против поправок оштрафовали на 11 тысяч
[14:36]Не посиневшими пальцами, а рейтингом: Лукашенко не согласен с кличкой "Саша 3%"
[14:34]ЦБ уличил страховщиков в недобросовестных манипуляциях с договорами по ковиду
[14:12]Библиотекам предписано помещать возвращенные книги на пятидневный "карантин"
[13:49]Песков пояснил, что Путин цитировал не Гитлера, а советские архивы
[13:35]Из-за пандемии в Москве увеличился объем неперерабатываемого мусора
[13:12]Котов отправлен на 10 дней в ШИЗО из-за того, что не поздоровался с тюремщиком
[12:07]Силовики пришли к петербургской активистке после "игрушечного наномитинга"
[11:59]Байкал становится мутным из-за вымирания губок
[11:39]Четыре станции "красной" линии московского метро закроют в июле на три дня
[11:07]В МВД уверяют, что масочный режим не повлиял на безопасность
[10:44]COVID-19 за сутки в РФ: 7 425 – заболели, 12 013 – выздоровели, 153 – умерли
[10:36]В столице открылись фитнес-клубы, но остался запрет на массовые мероприятия
[10:05]Режиссер фильмов "Бэтмен навсегда" и "С меня хватит!" умер на 81-м году жизни
[09:56]Данные об аварийных домах станут общедоступными в едином реестре
[09:26]Заседание по делу погибшего в США боксера Дадашева перенесено из-за пандемии
[08:40]Приостановка выдачи виз в США и столкновения в Мексике: главное к утру 23 июня
[07:41]Температура воздуха на западе России в выходные превысит норму на пять градусов

22 июня, понедельник

[20:37]В Москве и Петербурге задержали протестующих против приговоров по делу "Сети"
[17:46]Установлены участники мошеннической схемы по голосованию за правки к Конституции
[16:55]Сразу два крупных ювелирных завода могут закрыть свои магазины в столичных ТЦ
[15:56]Мосгорсуд отменил решение о блокировке счетов родственников Навального и Жданова
[15:37]Борис Васильев стал самым цитируемым автором произведений на военную тематику
[15:02]В Петербурге к 7 и 5,5 годам приговорили фигурантов дела "Сети"
[14:40]В Красноярском крае возбудили дело после драки с участием полусотни человек
[14:16]Верховный суд отклонил иск депутатов Мосгордумы и политолога Соловья к Путину
[13:48]Московские мгазины сети "Лента" начали продавать товары через AliExpress
[13:31]Прокуратора запросила для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии
[12:55]Песков не ответил, почему Путин доволен системой с чиновниками с "рыскающими глазами"
[12:17]ВГТРК вставила 93-летнего депутата в агитролик за поправки, хотя он против них
[12:06]Трамп не одобрил решение Нью-Йорка убрать 80-летний памятник Теодору Рузвельту
[11:30]Налоговая косвенно признала брак двух мужчин, заключенный в США
[10:56]Столичные власти представили карту зон Wi-Fi, включающую более 4,2 тысячи точек
[10:45]В Питере 2 расклейщиков агитматериалов против Путина избили, ещё двоих задержали
[10:14]Под Москвой выясняют причины пожара в частном доме, жертвами котрого стали двое
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Дочери Немцова компенсируют 20 тысяч евро за иск Лужкова

Политика
15:41, 23 июня 2020

Дочери Немцова компенсируют 20 тысяч евро за иск Лужкова

Дочь Бориса Немцова Жанна получит 20 тысяч евро компенсации от России по решению Европейского суда по правам человека. Таким решением завершилось разбирательство по иску экс-мэра Москвы Юрия Лужкова к газете «Коммерсантъ» и Борису Немцову. Об этом пишет RTVi.

Речь идет об обстоятельствах 2009 года, когда СМИ опубликовало доклад «Лужков: итоги», где раскритиковало столичное правительство, уличив его в том числе в коррупции. Юрий Лужков тогда подал в суд по статье о защите чести и достоинства, и инстанция потребовала от газеты и Немцова 500 тысяч рублей в пользу градоначальника.

ЕСПЧ признал, что это решение суда фактически нарушило право на свободу слова.

Борис Немцов был убит в 2015 году, а Юрий Лужков скончался в 2019 году в связи с осложнениями после операции.

Рубрика: Политика

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И когда его будет судить Бог или история, уравновешивать чашу его грехов будет в том числе и абсолютная честность: Путин никем не притворяется. В отличие от его шавок, которые завтра по первому щелчку будут говорить о нем такое, чего сегодня не смели сказать даже о злейших его врагах

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Конечно, смех смехом, а перегибов на местах и зачастую полное незнакомство граждан с собственными правами еще никто не отменял. Мы бы порекомендовали отельерам, особенно держателям почасовых заведений, завести себе на полставки работника загса, который оформлял бы гостям временные свидетельства о браке – на пару-тройку часов

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