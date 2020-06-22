Петербуржский бизнесмен Евгений Пригожин жестко ответил на выпад Конгресса США, назвавшего его в резолюции «угрозой национальной безопасности». В документе содержится призыв разработать стратегию против петербуржского предпринимателя, а также неоднозначные намеки на то, будто бы именно он покушался на государственные интересы Америки.

В ответ Пригожин обнародовал открытое письмо к американскому Конгрессу, где обстоятельно по пунктам ответил на все обвинения. Он напомнил, что история США началась с кровопролития, гонений и геноцида коренных народов Северной Америки. Принятая в 1823 году Доктрина Монро приравнивала интересы американской нации к невмешательству в дела других стран. Однако вскоре все поменялось, и Соединенные Штаты поставили свои интересы выше других, начиная постепенно перекраивать границы несогласных государств по собственному усмотрению.

За последние десятилетия США вмешивались практически в любые конфликты, уничтожая национальные ценности других стан.

«США творят беззаконие и переписывают законы под себя с целью продавливания своих интересов», — уверен предприниматель.

Кроме того, он обратил внимание на то, что на данный момент Штаты являются бенефициарами множества террористических организаций, спонсируя их подрывную и антигосударственную деятельность на территории десятков стран мира. По мнению Пригожина, Америка по сей день прячет у себя многих террористов, изменников и предателей.

Не забыл предприниматель и о скандальном расследовании Роберта Мюллера, чьи доказательства о «вмешательстве» в дела Соединенных Штатов впоследствии разбились о реальность и оказались бесполезным бумажным мусором.

Бизнесмен уверен, что граждане Америки самостоятельно выбирают президентов, однако в последнее время мнение простых людей никак не учитывается корпоративными элитами. «Глубинное государство» стремится установить во всем мире собственные порядки при помощи подставных политиков. Реалии таковы, что ныне «национальными интересами» Штатов является откровенное паразитирование на более слабых странах ради поддержания интересов финансовой олигархии США.

Пускай Соединенные Штаты и считаются на данный момент одной из самых богатейших стран, большая часть американцев сейчас живет практически не лучше, чем любой житель российской провинции.

«Я призываю вас, уважаемые господа конгрессмены, не забывать, что на Земле 252 государства и у каждого из них есть свои национальные интересы и ценности. Вы не одни в этом мире», — заявляет Пригожин.

Полный текст письма Евгения Пригожина можно прочитать на сайте «Федерального агентства новостей».