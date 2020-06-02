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Вам тут не Голливуд: надпись о Путине на холме в Забайкалье сочли хулиганством

Политика
17:29, 02 июня 2020

Вам тут не Голливуд: надпись о Путине на холме в Забайкалье сочли хулиганством
Global Look Press
Global Look Press

Записи различного толка о Путине встречается на заборах едва ли не чаще, чем другие, гораздо более короткие и емкие слова. Но в поселке Агинское Забайкальского края заборы в настолько плохом состоянии, что для наскальной живописи ну никак не годятся. Поэтому суровые местные жители выразили свое отношение к президенту крайне брутально.

1 июня на сопке близ западной части поселка появилась сложенная из камней надпись «Путин – вор». Ну как Hollywood, только в российской редакции. Отметим, что Дальневосточный федеральный округ, где это произошло, является одним из передовых регионов страны по части нищеты проживающего там населения, а Забайкалье лидирует по этому показателю в округе. Так что очень странно, что данная надпись появилась там только сейчас. Но, возможно, она и раньше появлялась на хлипких заборах или облезлых стенах, и ее быстро закрашивали. Поэтому событие оставалось очень и очень локальным. Но когда ее выложили на склоне сопки из огромных булыжников, которые ранее составляли название поселка, событие стало достоянием общественности. Фотография сопки разлетелась по соцсетям, неистово набирала лайки и комментарии со словами поддержки жителям поселка. 

Больше всех по этому поводу возбудился глава посёлка Агинское Андрей Дашин, получивший этот пост безо всяких прямых выборов – по назначению от местных единороссов. Или перепугался – нам доподлинно неизвестно, но действовать он начал быстро и решительно. Попытался опровергнуть факт протестных настроений, из чего мало что вышло. Пришлось сделать попытку их возглавить. Очевидцы сообщают, что буквально через час после обнаружения крамолы какие-то люди начали перекладывать надпись в слово «Путинское», которое, с учетом положения дел в регионе, тотчас заиграло новыми красками. Не говоря уже об известном эффекте Стрейзанд, о котором Дашин, возможно, и не слышал. Но о чем-то нехорошем все-таки начал догадываться. И заявил на сайте администрации, что «надпись на сопке не может считаться политическим высказыванием». Потому что это «акт хулиганства со стороны неопределённого круга лиц». То есть, мы так поняли, какие-то доведенные до отчаяния люди всю ночь ворочали булыжники исключительно из хулиганских побуждений. Простите, г-н Дашин, но в таком случае на сопке возникло бы другое слово, на которое мы намекали вначале.

«На основании этого поступка ни в коем случае не следует судить обо всем населении нашего поселка», – все не унимался Дашин. Видно было, что его пост ему очень дорог. И действительно, руководствуясь логикой, обо всех жителях поселка разом судить нельзя, потому что г-н Дашин тоже к ним относится.

Мы тут забыли сказать, но вы, наверное, и сами уже догадались. Местная полиция приступила к розыску особо опасных «каменщиков». 

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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