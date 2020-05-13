Архангельская области и Ненецкий АО станут новым единым субъектом Федерации

Временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум, в котором выразили намерение объединить свои регионы в один.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу руководства Архангельской области, соглашение «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа» было подписано главами субъектов РФ сегодня, 13 мая.

Ранее об интеграции регионов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Бездудный: «Это не фейк. Действительно, интеграционные процессы идут», — пояснил он.

О причинах объединения пока не сообщается.

Выборы нового главы Архангельской области запланированы на 13 сентября.