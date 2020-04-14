Саррадж назвал находящихся в международном розыске бандитов "освободителями" Сабраты и Сурмана

Глава так называемого ПНС Файез Саррадж приветствовал захват Сабраты и Сурмана «ручными» боевиками, назвав их «освободителями». Отдельная благодарность поступила в адрес полевого командира Омара Абдулы Джилила. Об этом пишет ФАН.

Журналисты отметили, что захватчики ПНС — это бывшие террористы ИГИЛ (организация запрещена в России). Джихадисты похвастались операцией в соцсетях, опубликовав фото и видео, снятые возле тюрьмы Сабраты. Это подтверждает их участие в нападении на позиции ЛНА Халифы Хафтара в этом районе.

В медиафайлах «засветилось» довольно много известных террористов, находящихся в международном розыске.

Например, главарь связанной с ИГИЛ (запрещена в РФ) группировки «Ансар аш-Шариа» Фарадж Шаку и джихадист Абд ар-Рахман Милад по прозвищу «Биджи». Торговцы людьми Ибрагим аль-Амма ад-Дэббэш, Мухаммад Кашлаф, полевой командир ПНС Абдала Трабельси и сирийский наемник Сейф Абу Бакр. На фото также можно найти Тагира Карбули, возглавлявшего ранее совет Сабраты и связанного с бандитами из группировки Ахмада Дабаши.

Причем, судя по видео из пустой тюрьмы в Сабрате, захватчики освободили всех бандитов, которые могут войти в состав группировок Сарраджа. За нападение на два населенных пункта ответственны террористы ПНС, замешанные в работорговле и находящиеся в розыске. Самому Сарраджу нет дела до проблем ливийского народа.

Ранее джихадисты ПНС захватили ряд прибрежных городов неподалеку от Триполи. Большая часть бандитов Сарраджа – это преступники, связанные с Аль-Каидой (запрещена в России), и контрабандисты, с которыми он якобы боролся два года назад.

Теперь все, кто уничтожал Ливию и истреблял ливийский народ, называются Сарраджем «освободителями».