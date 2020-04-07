Минфин предложил убрать букмекера "Фонбет" из системообразующих предприятий

Букмекерскую компанию «Фонбет» могут исключить из списка системообразующих предприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, видевший соответствующую просьбу Минфина.

В своем письме министерство якобы обращает внимание, что вовсе не предлагало включать четыре из пяти дочек «Фонбет» в этот список, однако каким образом они там оказались, издание не уточняет.

Если после «выходных» в вашем бюджете ещё вдруг останутся деньги - не переживайте!



Государство предусмотрело и этот момент:

системообразующая контора Фонбет исправит такое недоразумение. — Мария Катасонова (@KatasonovaMaria) April 5, 2020

Кроме того, «Интерфакс» отмечает, что Минфин также предлагает внести в число системообразующих добывающие компании «АЛРОСА», «АГД Даймондс» и АО «Приокский завод цветных металлов». Также ведомство считает нужным включить туда АО «ГСЛ» и АО «Технологическая компания "Центр"», которые занимаются проведением лотерей.

Комментировать это сообщение Минфин не стал.