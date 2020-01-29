Президент Германии призвал не допускать эксплуатации истории политиками

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время мероприятий, посвященных годовщине освобождения концлагеря Освенцим, заявил в своем выступлении в германском парламенте, что недопустимо использовать историю как оружие политиков, передает РБК со ссылкой на немецкие издания.

«Мы должны противодействовать ситуации, когда память эксплуатируют. Историография — не политическая проблема, ей нужна свобода и открытый обмен мнениями историков. История не должна становиться оружием!» — считает глава государства.

Также в бундестаге ФРГ выступил и президент Израиля Реувен Ривлин, который подчеркнул важность партнерских отношений своего государства с современной Германией: «Я стою здесь и говорю, что Германия и Израиль являются партнерами. Вместе мы отстаиваем наши ценности: против антисемитизма и ксенофобии и против разрушений».

Отмечается, что выступление Ривлина в Бундестаге стало вторым в истории таким выступлением президента Израиля на подобном мероприятии. Ранее это сделал Шимон Перес в 2010 году.