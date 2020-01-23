В ГД не поддержали возврат доли от налога на места из-за разрыва между регионами

Госдума в первом чтении отклонила законопроект о перераспределении налогов в пользу регионов, передает ТАСС.

Законопроектом, внесенным депутатами от фракции КПРФ Михаилом Щаповым и Владимиром Поздняковым, предлагалось восстановить долю регионов в налоге на прибыль, которая была скорректирована ранне. С 2017 года в региональных бюджетах остается 17% из 20%, а в федеральный уходят оставшиеся 3%. При этом до 2017 года 18% оставались в регионах и лишь 2% шли в Москву. Причем такое распределение закреплено до 2024 года.

«Изначально предполагалось перераспределение порядка 117 млрд рублей По факту в 2017 г. и 2018 г. за счет дополнительного 1% в федеральный бюджет были централизованы налоговые доходы в большей сумме, чем предполагалось», — объяснили свою позицию коммунисты. Только в 2018 году потеря субъектов Федерации составила около 200 миллиардов рублей, пишут они.

Свое предложение Щапов назвал «первым шагом» в обеспечении 60% доли регионов от всех налоговых сборов: «Эта мера позволит стимулировать развитие региональных экономик», — уверен депутат.

Не поддержали документ в правительстве и в комитете Госдумы по бюджету и налогам. Кабмин уверен, что это «представляется нецелесообразным» в связи с «непродолжительностью периода [до 2024 года, — примечание Sobesednik.ru] применения данной нормы в новой редакции», а профильный комитет считает, что это приведет к увеличению разрыва между регионами из-за выпадающих доходов, которые в результате образуются в дотационных регионах.

«Так сложилось, мы такая страна — с неравномерной налоговой базой. Но я вам скажу так: в рентной стране рентные налоги должны собираться на центральный бюджет, это правильно. А потом они должны перераспределяться. Значит, вопрос – к качеству перераспределения. Он ключевой для развития России», — поясняла экономист Наталья Зубаревич, выступая в Совете Федерации в декабре прошлого года.