Лукашенко заявил о диверсификации импорта нефти с долей России в 30-40%

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на транзит нефти из Казахстана.

Он подчеркнул, что Беларусь намерена диверсифицировать объем поставок: «30–40 процентов нефти» страна будет закупать в РФ и по 30% в «через Украину» и «с Балтики». «Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться», — передает его слова «БелТА».

Что касается опасений о том, что цена на нефть при покупке не в России будет для республики выше, Лукашенко считает, что необходимо проверить, «во что это выльется». «А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся», — объясняет он.

Президент Беларуси отметил, что он не призывает полностью отказаться от закупки нефти в РФ, но намерен также закупать её в других странах по мировым ценам. Однако главной проблемой он назвал решение вопросов с последующим экспортом уже переработанной нефти. Лукашенко отметил, что необходимо решить вопрос с нехваткой инвестиций в НПЗ: «В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов — решайте вопросы. Не можете — уходите».

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, в свою очередь, сообщил, что Беларусь намерена продолжить и экспорт нефти: «Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом».

Ранее Sobesednik.ru писал о приобритении Беларусью небольшой партии нефти в 80 тысяч тонн.