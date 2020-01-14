WP: Трамп выделит дополнительные $7,2 млрд на строительство стены с Мексикой

Президент США Дональд Трамп будет добиваться выделения ещё 7,2 миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой в 2020 году, сообщает The Washington Post, у которой имеются планы строительства.

В случае успеха общая сумма потраченных на строительство стены средств вырастет до 18,4 миллиардов долларов. Деньги планируется выделить из бюджета Пентагона, предназначенного для борьбы с распространением наркотиков и для военного строительства.

Протяженность уже возведенных ограждений составляет 162 километров (101 милю), а новые средства позволят построить ещё 1424 километров (885 миль). При этом до конца 2019 года Трамп обещал построить 724 километра (450 миль).

Строительство стены с Мексикой стало одним из важнейших предвыборных обещаний Трампа.

Ранее Апелляционный суд США отменил решение Верховного суда Эль-Пасо, который заморозил 3,6 миллиарда долларов, посчитавшего, что перенаправление средств, выделенных конгрессом в других целях, является незаконным.

В сентябре сообщалось, что 3,6 миллиарда долларов, выделенных на строительство стены, должны были пойти на 127 других проектов Пентагона.