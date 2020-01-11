Дональд Трамп заявил о необходимости налаживать торговлю с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Москвой.

«Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем», – цитирует «РИА Новости» американского лидера. По его словам, «охота на ведьм», в результате которой следователи «не нашли ничего», закончилась: Трамп отметил, что на расследование о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы было потрачено 45 миллионов долларов.

Спецпрокурор Роберт Мюллер весной 2019 года завершил расследование, которое не выявило свидетельств сговора Дональда Трампа с Кремлем. Также Мюллер не пришел к заключению, что Трамп препятствовал ходу расследования.