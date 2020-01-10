Верховный суд Индии назвал неконституционным и политическим отключение интернета

В Индии Верховный суд признал отключение интернета в Джамму и Кашмире противоречащим конституции Республики, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

«Свобода слова и выражения мнений включает в себя также и право на интернет в рамках Статьи 19 [конституции Индии]», — считают в суде.

Судьи подчеркнули, что в их задачи не входит оценка политических решений, которые стали причиной блокировки, а исключительно защита прав граждан.

Они также обязали правительство Индии сообщить обо всех запретах, введенных на территории штата, для их рассмотрения на предмет законности: «Ограничение права на передвижение, доступа к интернету и основных свобод не может осуществляться в рамках произвольного решения власти».

В середине декабря Washington Post отмечала, что доступа к интернету у граждан индийского штата Джамму и Кашмир не было более 134 дней.

О блокировках интернета в нескольких городах также сообщалось страны в связи с митингами против закона, который упрощает получение гражданства Индии для граждан других стран, которые подвергаются преследованию на родине.