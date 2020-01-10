Подозреваемая в коррупции миллиардерша из Африки получила российское гражданство

Изабель душ Сантуш, занимающая восьмое место в списке самых богатых женщин Африки по версии Forbes, получила российское гражданство. Об этом рассказала лиссабонская газета Expresso, сама предпринимательница косвенно подтвердила информацию в личном микроблоге: «Это не новость», — заявила она в Твиттере.

Изабель является дочерью бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, правившего в стране на протяжении 38 лет. В 2017 году женщина лишилась должности главы государственной нефтяной компании Sonangol. Решение было принято новым президентом Анголы в рамках борьбы с коррупцией.

Сама душ Сантуш обвинения в свой адрес отрицает. Ее счета и счета ее мужа Синдики Доколо в Анголе арестованы.

Эксперт по отношениям между Россией и португалоязычными странами Африки Хосе Мильхас предположил, что с помощью российского гражданства бизнесвумен пытается защититься от ангольского правосудия, пишет Deutsche Welle. «Она может поехать в Россию, и туда может поступить запрос об экстрадиции, но Россия почти всегда... не отдает своих граждан, предлагая судить их за совершенные преступления в России, без экстрадиции», — говорит Мильхас.