Американским нефтяникам отменили штраф в $2 млн за обход санкций против РФ

Окружной суд в Далласе, штат Техас, принял решение об отмене двухмиллионного штрафа, наложенного на корпорацию Exxon Mobil.

Как сообщает агентство Bloomberg, поводом для взыскания стало продолжение деловых связей компании с «Роснефтью». Американский Минфин счел это нарушением режима персональных санкций, введенных США против главы российской компании Игоря Сечина.

Далласский суд пришел к выводу, что американские власти не разъяснили компании разграничение персональных контактов с Сечиным и взаимодействие с «Роснефтью», которое само по себе не является запрещенным санкциями.

Кроме того, у Exxon Mobil, по мнению суда, было недостаточно времени, чтобы свернуть контракты с «Роснефтью». Штраф в $2 млн был назначен корпорации Минфином США в 2017 году за сделки, заключенные в мае 2014 года.