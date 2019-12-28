В ДНР заявили, что обмен удерживаемыми с Киевом пройдет в формате "87 на 55"

Омбудсмен ДНР и представитель республики в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова сообщила, что грядущий обмен между Донецком и Киевом пройдет в формате «55 на 87».

Обе стороны рассчитывают передать друг другу всех удерживаемых лиц. Так, сторона ДНР планирует увидеть 87 своих граждан, а Киев ждет возвращения 55 человек.

«В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четверки"», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.