WP: США разработали тактику информационной войны против российского руководства

Америка создает тактику информационной войны, которая может быть развернута против РФ в случае вмешательства в выборы, пишет The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц США.

На условиях анонимности американские чиновники сообщили изданию, что действия киберкомандования США будут направлены против высшего руководства России и элиты российского бизнеса при условии, что Москва попытается вмешаться в выборы президента в 2020 году, взломав избирательные системы или посеяв смуту в настроение общества.

Один из вариантов, который рассматривается, будет нацелен на то, чтобы показать, что конфиденциальные личные данные российских чиновников могут быть затронуты, если вмешательство не прекратится. Однако эта тактика информационной войны не предусматривает раскрытия личных данных президента Владимира Путина, поскольку это будет считаться слишком провокационным, пояснили источники газеты.

Отмечается, что другая возможность связана с дезинформацией, направленной на использование соперничества внутри российского правительства и властных элит. Деталей собеседники WP не предоставили.