Руслана Шаведдинова отправили служить на Новую Землю в Северном Ледовитом океане

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в своем Twitter, что ей удалось связаться по телефону с пропавшим после обыска сотрудником организации Русланом Шаведдиновым.

Как сообщается, Шаведдинова отправили для прохождения воинской службы на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Причем, как отмечает руководитель ФБК, политик Алексей Навальный, его уже туда доставили.

«Похоже, что план по изоляции нашего Руслана составлял лично Путин. Задействованные силы и средства впечатляют. Заблокировали сим-карту; ФСБ выломало дверь; на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю. Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля», — пишет Навальный в своем Twitter.

Ранее Sobesednik.ru писал, что ФБК объявил об исчезновении Шаведдинова после того, как дверь его квартиры выпилили болгаркой, после чего он не выходил на связь, также его не доставляли ни в ОВД, ни в Следственный комитет. При этом выдвигалась теория, что его могли, как утверждается, отправить в армию, хотя, по словам Ярмыш, он оспаривал свой призыв в суде.