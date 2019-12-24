Мелих Гёчкек: Турция должна участвовать в информационной войне и победить

После закупки Турцией российских С-400 у Анкары и Вашингтона начались серьезные трения. В случае, если США примет санкции против Турции, она грозит закрыть военные базы НАТО Инджирлик и Кюреджик.

О перспективах дальнейшего развития этого противостояния наш корреспондент в Анкаре поговорил с влиятельным политиком Ибрахимом Мелихом Гёчкеком, мэром Анкары в 1994–2017 гг. и близким другом президента Турции Эрдогана.

— Есть версия, что Турция закупила С-400 лишь для того, чтобы передать их Пентагону...

— Мы купили С-400 потому, что США не дали нам ракеты Patriot — [они] хотели, чтобы у нас не было своей системы безопасности. А поскольку Америка не сдержала свое слово, мы купили зенитно-ракетные комплексы у России. Москва же, наоборот, продемонстрировала нам свое дружеское отношение.

Передача Турции С-400 — прекрасное событие для нас. Мы благодарим президента Владимира Путина и других официальных лиц. Это было очень важно для обеспечения нашей безопасности.

— Но в результате-то у вас проблемы с союзником по НАТО...

— Да, идет угроза ввести санкции, если мы будем использовать С-400. Пусть вводят, если хотят. Нам же после приобретения С-400, думаю, стоит подумать и о покупке С-500. Америка ведь не сдержала слово и таким образом продемонстрировала свою ненадежность как партнера.

Возникает вопрос: почему в таком случае мы не должны дружить с более надежным партнером — таким, как Россия? Когда я был мэром Анкары, всегда старался поддерживать наши отношения на высоком уровне. Россия наш сосед, мы должны дружить.

К тому же Владимир Путин поддержал нас в сирийском вопросе. Но мы хотим добиться большего: Турция приняла много беженцев из Сирии, они должны вернуться на свою родину. С экономической точки зрения это очень трудно реализовать. И тут мы тоже ждем поддержки от президента России. Российско-турецкие отношения должны еще больше укрепляться и развиваться, я считаю.

— Но Турция далеко не всегда вела себя по-дружески в отношении России. Сбитый российский самолет — эта трагедия случилась не так уж и давно, в 2015-м...

— Российский истребитель сбили люди Фетхуллаха Гюлена. Я сразу сделал заявление, что это сделал ФЕТО (движение Гюлена — ред.). После этой трагедии мы старались исправить отношения с Россией, уверить Кремль, что это провокация со стороны Америки. А после этого люди Гюлена пытались совершить переворот в Турции. Не получилось.

И тогда они опустились до подлости — убили российского посла, моего друга Андрея Карлова. Я дружил с господином Карловым, и это убийство очень меня расстроило. Кстати, я тогда первым сделал заявление, что это дело рук Фетхуллаха Гюлена — ради того, чтобы испортить наши отношения с Россией. Я рад, что ничего у них не вышло: ни Турция, ни Россия не поддались на эту провокацию. Мы лишь укрепили нашу дружбу.

Так что, идет ли речь об Европейском союзе или о США, они всегда хотят испортить наши отношения в Россией. Потому что знают: когда мы вместе, мы становимся большой силой. Я всегда выступал за то, чтобы охранять хорошие отношения с Россией, и на посту мэра Анкары много делал для этого.

— В марте этого года в Турции проходили муниципальные выборы в Стамбуле. Судя по тому, что победил на них представитель оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу, а представитель правящей партии ему проиграл, далеко не все в Турции разделяют ваши взгляды на отношения с Россией...

— Внутри Турции враги всегда создают провокации, пытаются свергнуть нашего президента. Под словом «демократия» Запад, к сожалению, понимает только кровопролитие. Мы очень хорошо знакомы с их «демократией».

У нас в стране есть внутренние агенты, которых обучали на Западе, специально подготовленные люди. Во время уличных протестов 2013-го (начались на площади Таксим в центре Стамбула, затем охватило и другие города — ред.), кстати, я выступал и поименно называл, кто стоит за этим, после чего они разошлись.

Да, мы на выборах в марте потеряли Стамбул, Экрем Имамоглу победил. Но мы знаем все секреты — как его поддержал Запад через соцсети. Ведь сейчас война идет через социальные сети, в чьих они руках — тот и победитель.

Турция должна участвовать в этой информационной войне и сделать все, чтобы победить. Я наблюдаю, как это делает Россия, которая очень хорошо борется, защищая свою безопасность.