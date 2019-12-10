Орешкин снова выступит перед депутатами после прошлогоднего скандала с Володиным

В плане весенней сессии Государственной думы значится выступление на «правительственном часе» главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина. Прошлогодняя встреча скандально завершилась после того, как спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин прервал министра, заявив, что тот плохо подготовился и не в состоянии ответить на вопросы парламентариев.

Темой доклада Орешкина в этот раз станет «Национальные цели развития — экономический рост», передает «Интерфакс».

Во время прошлой встречи Володин упрекнул главу МЭР как раз при обсуждении темы экономического роста: «Успехи будут тогда, когда рост будет обеспечен не менее 3% в год. А мы с вами прошлый год закончили – 2,3%; а сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение?».

Как отмечал глава ЛДПР Владимир Жириновский, это был первый случай за 20 лет, когда «депутат прервал министра».