Иноагент? Плати! Во сколько обойдутся нарушения нового закона

Депутаты приняли в третьем и окончательном чтении закон о введении штрафов и арестов для СМИ-иноагентов, а также для признанных таковыми физлиц. Авторы – сенатор Клишас и депутат Крашенинников.

Связь с реальностью у парламентариев слабеет с каждым днем. Иноагенты мерещатся на каждом углу, оппозиция организует виртуальные лагеря протеста по всей стране, иностранное вмешательство стало столь явным, что его уже можно потрогать. Конечно же надо бороться. Без очередной карательной меры никак!

Теперь по закону иноагентом может быть признан каждый, получивший хоть доллар из-за рубежа. Иноагент обязан указывать свой статус во всех публикациях. Нарушение со стороны иноагента (это, например, отсутствие в публикации указания «иностранный агент») обойдется ему в 10 тысяч рублей штрафа. Должностным лицам оно влетит в 50 тысяч, а юридическим – в 500 тысяч. Повторное нарушение для просто ИА подорожает в пять раз. Для двух других категорий нарушителей – в два раза. «Предлагаемые законопроектом размеры административного штрафа согласуются с гарантиями соразмерности порождаемых последствий тому вреду, который причинен в результате административного правонарушения», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

За «грубое нарушение» – таковым прописан иноагентский грех, совершенный более двух раз в течение года – можно будет даже присесть. Правда, всего на 15 суток в спецприемник – депутатам не чужд своеобразный гуманизм. Ну или заплатить 100 тысяч (5 млн – юрлицам).

Ждать воплощения всего этого в жизнь осталось недолго – закон вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №47-2019 под заголовком «Иноагент? Плати!».