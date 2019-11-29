Украинская партия сочла слова о "приглушении свободы слова" неконституционными

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сочла высказывание депутата от партии «Слуга народа» Ольги Василевской-Смаглюк, что нужно «приглушить свободу слова» в Украине, не соответствующим конституции, передает ТАСС.

«Беспрецедентно циничное и откровенно антиконституционное заявление народного депутата... а также ее призывы "из уважения к институту президентства фильтровать свою речь" полностью отражают суть информационной политики президента Владимира Зеленского относительно свободы слова», — заявили оппозиционеры.

Высказывание Василевской-Смаглюк предположительно было вызвано скандалом с видео депутата от партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, где они, как утверждается, угрожали Зеленскому, после чего у Зверобой был проведен обыск и изъяты «вещественные доказательства».

По их мнению, депутат «не может занимать пост председателя следственной комиссии и обязана сложить депутатский мандат». Сама Василевская-Смаглюк заявляла, что фраза была вырвана из контекста.

Деятельность Верховной Рады Украины, в свою очередь, намерена проверить Счетная палата, об этом заявил её глава Валерий Пацкан. Проверка затронет вопрос эффективности использования средств государственного бюджета и управления государственным имуществом аппаратом парламента. Результаты станут известны только в марте 2020 года, однако предварительные комментарии Пацкан уже дал: «Забегая несколько вперед, могу сказать, что предварительное изучение материалов нам уже показывает имеющиеся "белые пятна", на которые нынешнему парламенту нужно будет обратить внимание».