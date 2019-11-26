Турчак заявил, что ЕР "хочет меняться", а правозащита Симоньян будет автономной

Генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак попросил «перестать [партии] не верить» и заявил, что правозащитный центр, сопредседателем которого станет главный редактор RT Маргарита Симоньян, «модерироваться» партийным руководством «не будет», так как иначе из него «хорошего не выйдет», передает Znak.com.

«Центр находится в режиме автономного плавания. Никаких условий и направлений мы задавать не будем, говорить "на это можно реагировать, а на это нельзя", иначе это будет фейк», — полагает он.

Он также назвал Симоньян «реальным правозащитником» и «приобретением для партии».

«Поверьте, мы хотим поменяться. Хватит нам уже не верить. Если мы не изменимся, в том числе после создания правозащитного центра, у нас будут огромные проблемы, и не только репутационные», — уверен Турчак.

Ранее генсек «Единой России» рассказал, что на базе генсовета партии будет создано шесть профильных рабочих групп, а премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что для работы в центре могут привлечь и людей, не связанных с ЕР.