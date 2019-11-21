Спецслужбы Сербии расследуют причастность МИД РФ к вербовке агента разведки

Президент Сербии Александр Вучич отдал распоряжение спецслужбам страны провести официальное расследование о предполагаемой причастности сотрудника российского посольства в Белграде Георгия Клебана к возможной передаче денег неустановленному лицу, по некоторым данным, агенту сербской разведки, сообщает «Медуза».

Информация о передаче денег появилась из-за анонимно опубликованного на YouTube видео, в котором видно лицо, как утверждается, Клебана, а лицо второго человека размыто.

«Русские коррумпируют Сербию. На этом видео офицер Главного военного разведывательного управления (ГРУ) России полковник Георгий Викторович Клебан, который платит своему сербскому агенту, являющемуся высокопоставленным сербским чиновником. Клебан работает в посольстве России в Белграде. Вот что с нами делают русские "друзья"», — говорится в подписи к анонимному видео.

Накануне ИА Tanjuk сообщило, что Агентство информационной безопасности (АИБ) Сербии частично подтвердило подлинность данных: «АИБ подтвердило подлинность видеоматериалов, на которых изображен сотрудник российской разведки Георгий Клебан, передающий деньги человеку, который, как сообщается, является сербским агентом разведки. Съемки определенно достоверны и на них однозначно изображен офицер российских спецслужб Георгий Клебан». При этом личность второго человека установить пока им не удалось, к работе над этим подключено также Военное контрразведывательное агентство.

Тот факт, что в некоторых фрагментах видео появляется именно Клебан, с помощью программы по сравнению лиц Microsoft Azure подтвердил и журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. При этом видео смонтировано из нескольких фрагментов в разных локациях. На нем видно, что якобы Клебан передает сумку второму человеку, однако в другом фрагменте, когда он достает из сумки конверт с деньгами, Клебан не появляется.

По данным источника газеты «Политика» в спецслужбах Сербии, второй человек на записи не имеет отношения к сербским спецслужбам, а видео, которому, как утверждается, уже несколько лет, было опубликовано американской спецслужбой, передает радиостанция «Эхо Москвы».

По словам премьер-министра Сербии Аны Брнабич, «если все это окажется правдой, это будет серьезным происшествием и проблемой для нас».