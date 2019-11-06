Больше половины россиян считают необходимым изменение политической системы

Социологи выяснили, что только 8% жителей России считают, что стране не нужны никакие перемены.

При этом число респондентов, заявляющих о необходимости решительных перемен, за последние два года выросло на 17% — до 59%. Такие данные приводятся в совместном исследовании «Левада-центра» и Московского центра Карнеги, пишут «Ведомости».

Кроме того, по данным социологов, больше половины россиян (53%) заявляют, что реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы. На перемены с сохранением существующей системы согласны 34%. В то, что привлекательный план преобразований способен предложить нынешний президент РФ Владимир Путин, верят лишь 16% опрошенных.

Социологи выяснили, что россиянам в первую очередь хочется повышения зарплат и уровня жизни. В докладе сказано, что на фоне экономических проблем падает авторитет власти, а роскошь чиновников, сотрудников госкорпораций и окружения президента начинает раздражать все большее число людей.

«Нарастает неудовлетворение работой государства. И все [желаемые] изменения не про демократию, а про людей. Нужны новые люди, а какие — непонятно», — говорит социолог «Левада-центра» Денис Волков.

Эксперты прогнозируют, что недовольство общества будет продолжать расти, в связи с чем от властей потребуются определенные шаги. Например, людям могут быть предложены новые лица на уровне губернаторов или социальные меры вроде нацпроектов, говорится в исследовании.