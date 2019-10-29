Правительство Иркутской области просит заблокировать местное СМИ за экстремизм

Правительство Иркутской области и Аппарат губернатора направили в прокуратуру жалобу на местное интернет-издание Babr24.

Редакцию обвинили в распространении недостоверной информации и оскорблении всех уровней власти. Журналисты, по мнению чиновников, отчетливо приписывают властям враждебные действия по отношению к населению региона, чем создают негативный образ госуправленцев.

Заключая свою жалобу, авторы указали на наличие экстремистских признаков в деятельности Babr24 и попросили надзорное ведомство принять меры в отношении СМИ. В частности они требуют, чтобы порочащая информация была удалена, а доступ к сайту ограничен.

Главный редактор сайта Babr24 Максим Бакулев назвал претензии чиновников неправомерными, хотя он не знает, какие именно материалы в правительстве посчитали экстремистскими. «Мы действительно критиковали чрезмерно частые поездки губернатора за границу за бюджетный счет, обнаруженный в Италии роскошный особняк Дмитрия Чернышова и криминальную деятельность Сергея Шеверды, который в настоящее время находится в заключении по уголовным делам как раз в связи с этой деятельностью. Мы считаем это нормальной работой журналистов, соответствующей законодательству России и Конституции страны», — заявил главред в комментарии «МБХ медиа».

Один из авторов Babr24, комментируя жалобу правительства, раскритиковал иркутских либералов за то, что они в 2015 году голосовали за действующего губернатора Иркутской области Сергея Левченко.