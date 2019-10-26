Губернатор Луганской области отправлен в отставку после четырех месяцев работы

Владимир Зеленский назначил новым главой Луганской области Сергея Гайдая, сняв с этой должности Виталия Комарницкого.

Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном накануне, 25 октября, на официальном сайте президента Украины.

«Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации», – сказано в документе.

Виталий Комарницкий, занимавший эту должность около четырех месяцев, освобожден от нее.

Как сообщает ТАСС, сегодня Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у Золотого в Луганской области, где сейчас находятся позиции националистов. В разговоре с радикалами президент указал на необходимость сложить оружие.

«Тут военные – они главные, при всем уважении к вам, тут есть командиры, и они там на передовой», – подчеркнул глава государства.

Националисты, в свою очередь, призвали Зеленского «оценить все риски отвода», который, по мнению радикалов, равнозначен капитуляции. Президент в ответ на это заявил, что ему «все равно, с кем будет перемирие», и что Киеву необходимо «вернуть территории и не допустить убийств». Общение завершилось на повышенных тонах.