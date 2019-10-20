В Сантьяго на 15 дней объявлено чрезвычайное положение из-за погромов

В столице Чили массовые протесты, вызванные повышением цен на общественный транспорт, переросли в погромы и поджоги. Президент Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в городе, передает «Радио Свобода».

Euronews сообщает, что в городе закрыты все станции метро. В результате столкновений полиции с демонстрантами пострадали 57 правоохранителей, 180 граждан были задержаны. Участники акций бросали коктейли Молотова в транспорт и супермаркеты. Полиция использовала против протестующих слезоточивый газ.

Сейчас улицы Сантьяго патрулируют военные, а центральная магистраль в городе перекрыта танками, чтобы избежать новых столкновений. Мэр столицы заявляет, что из-за массовых беспорядков город понес убытки примерно на 1 миллиард 400 миллионов долларов.

Сообщается, что повышение цены проезда было вторым по счету в этом году. В часы-пик чилийцы должны были отдать за поездку сумму эквивалентную одному доллару и семнадцати центам. В то же время зарплата многих граждан не превышает 770 долларов. Именно это и стало поводом для начала протестов.

Чрезвычайное положение в столице государства введено на 15 дней.