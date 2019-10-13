Турция захватила населенный пункт на севере Сирии

Вооруженные силы Турции захватили сирийский приграничный город Сулук, расположенный в провинции Ракка.
Как сообщает агентство Anadolu, турецкие военные действовали при поддержке Сирийской национальной армии (СНА), поддерживающей Анкару. Целью захвата было уничтожение «коридора террористов» на границе с Сирией.
Сообщается, что турецким военным удалось вытеснили из города курдские Отряды народной самообороны (YPG).
Между тем президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о восемнадцати погибших и 147 раненых при обстрелах турецких городов со стороны сирийской территории, передает «РИА Новости».