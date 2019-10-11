Эльвира Вихарева удивлена предупреждением по поводу шествия на Красной площади

Прокуратура Москвы предупредила Эльвиру Вихареву об ответственности за организацию несогласованных акций и участие в них.

Как говорится на сайте надзорного ведомства, в интернете, в частности в социальных сетях, начали распространяться призывы принять участие в несогласованном шествии по Красной площади 13 октября. В связи с этим прокуратура вынесла предостережение члену политсовета столичного отделения «Партии перемен» Эльвире Вихаревой.

«Организатору массового публичного мероприятия Эльвире Вихаревой прокурором Центрального административного округа города Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения», – отмечается в предупреждении.

Прокуратура напомнила, что организация несогласованной акции и участие в ней влекут за собой ответственность.

Между тем сама Эльвира Вихарева заявила, что ничего не знает о якобы планируемом шествии на Красной площади, передает «Интерфакс». Она подтвердила, что получила предупреждение от прокуратуры. «Я попросила, чтобы они мне показали хоть какие-то действительные бумаги, но ничего мне не было предъявлено. На 13 октября ничего не планировалось. Никакие митинги, мы посмотрели в новостных лентах, на ближайшие дни и другие люди не заявляли», – сказала политик.