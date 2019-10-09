Российские депутаты не будут летать в США до извинений за допрос Инги Юмашевой

Депутаты Госдумы решили отказаться от поездок в США до официальных разъяснений в связи с допросом Инги Юмашевой.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал советника председателя нижней палаты российского парламента Анастасии Кашеваровой.

«В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены», – заявила советник спикера. Она пояснила, что «допрашивать депутата Государственной Думы имеют право избиратели и российские силовые ведомства». По словам Кашеваровой, поездки приостановят до официальных извинений американских властей и объяснения причин допроса Юмашевой.

Отмечается, что на данный момент уже отменена командировка в США председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Депутата Ингу Юмашеву 5 октября задержал и допросил в аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР. Она прилетела в США по дипломатическому паспорту для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». В МИД России назвали произошедшее «очередной враждебной акцией» со стороны Вашингтона и направили в Госдепартамент ноту протеста.