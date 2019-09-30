Двое полицейских пришли на митинг "Отпускай" под видом журналистов ТВЦ

В Либертарианской партии сообщили, что двое полицейских попали на митинг на проспекте Сахарова под видом журналистов.

Об этом «Медиазоне» рассказал заместитель секретаря московского руководящего комитета Либертарианской партии России Игорь Ефимов.

По его словам, во время согласованного митинга, который прошел на проспекте Сахарова 29 сентября, он увидел в зоне для прессы двоих мужчин с камерами, но без бейджей, которые организаторы выдавали всем аккредитованным журналистам.

«Подошел к ним, спросил про аккредитацию. Они достали пресс-карты ТВЦ. Я сказал, что у них должна быть аккредитация от нашего пресс-секретаря и бейджи "Пресса", которые выдают на входе, и попросил удалиться. Они рассмеялись и с улыбкой продемонстрировали мне корочки полковника с майором. Новая русская журналистика — в погонах и с кокардой», — сказал Ефимов.

Данную информацию в своем Twitter также подтвердил и другой представитель партии, организовавшей акцию, Михаил Светов.