Итоги выборов в округе, где пропавшие бюллетени попали на свалку, требуют отменить

В Санкт-Петербурге местный житель принес в администрацию муниципального образования «Гражданка» 177 заполненных бюллетеней, которые он нашел на помойке, сообщают «Открытые медиа».

При этом сообщается, что результаты выборов уже утвердили и внесли в систему ГАС «Выборы».

Всего на 23 участках муниципалитета «Гражданка» не досчитались 235 бюллетеней.

Глава МО «Гражданка», член «Единой России» Наталья Войцехович подтвердила изданию, что она действительно написала письмо на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой с просьбой отменить результаты выборов в муниципальном образовании и назначить новые. На фотографии с её письмом, размещенной на сайте «Открытых медиа», в частности, можно найти подтверждение информации про 177 выброшенных бюллетеней.

Кандидаты, баллотировавшиеся в местные муниципалитеты, которых поддержала Наталья Войцехович, по официальным итогам выборов не смогли получить большинство в муниципальном совете.