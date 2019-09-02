Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе покинул свой пост.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Для меня было большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны», – написал он на своей странице в Facebook. Бахтадзе пообещал, что останется в команде правящей партии «Грузинская мечта».

Политик отметил, что его выдвинули на пост главы правительства ради создания основной стратегии развития Грузии; на данном этапе он считает свою миссию выполненной.

Сейчас ведутся консультации о назначении нового премьер-министра Грузии. По словам лидера парламентского большинства Георгия Вольского, кандидата назовут 3 сентября.

Мамука Бахтадзе занимал пост премьер-министра Грузии с июня 2018 года. До этого он возглавлял министерство финансов.