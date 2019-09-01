Москва обвинила США в нанесении авиаудара по Идлибу без ведома России

США нанесли авиационный удар по провинции Идлиб, не уведомив перед этим Россию и Турцию.

Об этом со ссылкой на российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщает «Интерфакс».

Российские военные отметили, что США тем самым нарушили все ранее достигнутые договоренности. По их данным, удар был нанесен между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в 15:00 31 августа.

«По заявлению американской стороны, ударом был уничтожен "пункт управления группировки 'Аль-Каида [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда]' в Сирии", угрожавший безопасности гражданам США», — рассказали в центре. Там отметили, что своими действиями Вашингтон поставил под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвал его.