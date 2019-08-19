Журналисты нашли у начальника ФСО Климентьева дом за полмиллиарда рублей

Портал Republic обнаружил у замдиректора Федеральной службы охраны РФ Олега Климентьева собственность в закрытом поселке «Речное», который известен тем, что в нем проживают исключительно представители правительства и силовики. Анализируя цены на объекты в поселке, корреспондент Republic предположил, что владение Климентьева может стоить от 371,5 до 497,2 миллионов рублей.

Также в Росреестре у замдиректора ФСО обнаружены две московские квартиры и участок в деревне Ящерово рядом с резиденцией Путина на Валдае. «Новая газета» и OCCRP обнаружили у семейства Климентьева недвижимость в подмосковной деревне Солослово, приобретенную в 2004 году, а в 2009 году жена начальника ФСО купила у «Агрокомплекса Горки-2» 33 сотки в элитном коттеджном комплексе «Знаменские просторы» по цене в 43 раза ниже рыночной.

Даже с учетом огромных скидок затраты семьи Олега Климентьева на недвижимость не соответствуют декларациям о доходах. По закону, если госслужащий совершает покупку с затратами в три раза выше трехгодового суммарного дохода, он обязан отчитаться, откуда взяты деньги. Результаты проверок по данному факту не публиковались на сайтах охранного ведомства, а на запросы журналистов в пресс-службе ФСО не ответили.

В 2013 году Олег Климентьев был назначен руководителем Службы безопасности президента, а в 2014 уже значился первым заместителем директора ФСО.